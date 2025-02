Schon wieder Brandstiftung: Holzhütte steht in Flammen

Die Augsburger Berufsfeuerwehr ist am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr zu einer brennenden Holzhütte in der Riedinger Straße ausgerückt.

Die Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergriff und löschten die Flammen. Verletzt wurde dabei niemand. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Vor Ort wurden Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung festgestellt. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm umgehend die Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-3821. Ob die Tat mit der Serie von Brandstiftungen zusammenhängt, die sich zuletzt in Lechhausen und in der Firnhaberau ereignet hat, ist bislang unklar. Unter anderem wurden in Lechhausen drei Transporter angezündet. (ina)