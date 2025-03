Schüler umrahmen Ulrichsmesse im Augsburger Dom

Am Freitag, 21. Februar, erklang im Augsburger Dom im Rahmen eines Pontifikalamts mit Bischof Dr. Bertram Meier die von Herwig Nerdinger komponierte Ulrichsmesse. Diese Messvertonung entstand anlässlich des Ulrichs-Jubiläumsjahres 2024, initiiert durch Schulleiter Andreas Eberle und Markus Putzke. Bereits am 11. Juli 2024 hatte die Uraufführung des Werkes im Rahmen des Schulwerksgottesdienstes in der Basilika St. Ulrich und Afra stattgefunden. Beide Gottesdienste wurden von rund 60 Schülerinnen und Schülern des St.-Thomas-Gymnasiums Wettenhausen unter der Leitung von Markus Putzke musikalisch umrahmt.

Eine weitere Aufführung der Komposition im Kloster Wettenhausen ist in Planung

Unterstützung erfuhren die Sänger durch die Bläsergruppe des Gymnasiums unter Rainer Hauf und dem Kirchenmusiker der Ulrichsbasilika Peter Bader. Der aus Haldenwang stammende Komponist und ehemalige Schulmusiker am Albertus-Gymnasium Lauingen Herwig Nerdinger vertonte das Mess-Ordinarium in deutscher Sprache im Wechsel von mehrstimmigen Chorpartien und einstimmigem Gemeindegesang. Bischof Dr. Bertram Meier würdigte die gelungene Komposition und bedankte sich für die erfolgreiche Gestaltung der Messe durch alle Ausführenden. Eine weitere Aufführung der Komposition im Kloster Wettenhausen ist in Planung.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.