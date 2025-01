Schuldnerberater sehen Angebote von Online-Bezahldiensten kritisch

Rund 5,56 Millionen Menschen in Deutschland waren 2024 überschuldet. Das entspricht einer Quote von 8,09 Prozent. Diesen Wert erreicht auch Augsburg, wie aus dem aktuellen Schuldneratlas von Creditreform hervorgeht. Geht man von 300.000 Einwohnern aus, hätten demnach etwas über 24.000 Menschen in Augsburg mehr Geld ausgegeben, als ihnen zur Verfügung steh - ein Anstieg um 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei spielen klassische Gründe wie Krankheit oder der Verlust des Arbeitsplatzes weiter die wichtigste Rolle, sagt Eva Meinzer von der Schuldnerberatung des Caritasverbands Augsburg. Dennoch fällt auch ein anderes Phänomen auf.

