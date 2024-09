Schulen und Kitas: Baustellen sorgen immer wieder für Überraschungen

Während Kinder und Jugendliche die letzten Tage der Sommerferien genießen, wird an vielen Augsburger Schulen und Kitas auf Hochtouren gearbeitet. In den vergangenen vier Jahren habe die Stadt 240 Millionen Euro in ihre Schulen investiert, betont Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) auf einer Tour mit Vertretern von Stadtrat und Medien zu verschiedenen Baustellen, die von ihr und ihrem Referat ausgewählt wurden. Die Fortschritte sind an den Dauerbaustellen erkennbar, an manchen warteten Überraschungen auf die Projektleiter. Ein Überblick.

