Schwabenhilfe Augsburg startet Soforthilfe Hochwasser

Der Zusammenschluss von Fans vom FC Augsburg und den Augsburger Panthern wollen Menschen in der Region unterstützen, die vom Hochwasser betroffen sind.

Aktive Fans des FC Augsburg und der Augsburger Panther engagieren sich seit 2022 in der Schwabenhilfe Augsburg. Seit der Gründung erfolgten Hilfseinsätze im Ahrtal, dem ukrainischen Grenzgebiet, der Türkei, in Italien und Slowenien. Daneben engagiert sich die Schwabenhilfe Augsburg auch in der Region.

Bereits am Wochenende haben Ehrenamtliche der Schwabenhilfe in der Region mit angepackt und haben etwa Menschen in Todtenweis beim Befüllen von Sandsäcken unterstützt, in Dasing einen Keller vom Wasser befreit, in Gessertshausen ein Lagerhaus von beschädigten Gegenständen befreit und in Fischach beim Umzug mehrerer Wohneinheiten eines Mutter-Kind-Hauses geholfen.

Nun sammelt die Schwabenhilfe Spenden für die betroffenen Menschen in und um Augsburg unter IBAN DE70720500000252275557, Verwendungszweck: Fluthilfe. (ziss)