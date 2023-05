Schwarz-Grün will Ringbuslinie für Göggingen, Inningen und Bergheim

Bisher ist Göggingen der Ausgangspunkt für die Buslinie 38 in die beiden ländlichen Stadtteile. Die Koalition will jetzt Verbesserungen.

Die Rathauskoalition aus CSU und Grünen wünscht künftig eine bessere Nahverkehrs-Verbindung von Inningen, Bergheim und Göggingen. Die Buslinie 38, die derzeit von Göggingen aus beide Stadtteile anfährt, soll nach dem Willen von Schwarz-Grün künftig als Ringlinie in beide Richtungen fahren. Damit komme man dem Wunsch vieler Bürger nach.

Diese Vorteile hätte eine Ringbuslinie für Augsburgs südliche Stadtteile

"Dies hat neben der direkten Verbindung auch den Vorteil, dass die Stadtteile enger zusammenrücken und so auch der Zugang zum Bahnhof in Inningen und weiterführenden Linien ans südliche Umland erleichtert wird", sagt CSU-Fraktionschef Leo Dietz. Momentan, so Grünen-Fraktionschef Peter Rauscher, sei die Nutzung des Nahverkehrs dort kompliziert und zeitaufwendig. Eine Ringlinie wäre relativ kostengünstig und würde die Anbindung von Bergheim verbessern.

Eine neue Linienführung müsste klassischerweise im Nahverkehrsplan, der aktuell in Überarbeitung ist, niedergelegt werden. Zuletzt hatte die Stadtregierung mit einer Busverbindung zwischen Inningen und Haunstetten in Form eines Pilotversuchs schon einen Vorstoß gemacht, der sich zügiger umsetzen ließe. Allerdings ist bei solchen Stadtrand-Buslinien, die Stadtteile direkt und unter Umgehung des Königsplatzes als Knoten verbinden, unter Umständen die Auslastung ein Problem. (skro)