Dürre und Hagel: Wertvollste Naturschutzgebiete erleben schwarzes Jahr

Plus Erst fielen die seltenen Sumpfgladiolen im Stadtwald der großen Dürre zum Opfer. Jetzt machte der schwere Hagel Kleinlebewesen den Garaus. Die Folgen sind dramatisch.

Von Eva Maria Knab

Normalerweise würden an diesen sonnigen warmen Tagen auf den Heiden im Augsburger Stadtwald massenhaft Heuschrecken zirpen und Schmetterlinge flattern. Doch im größten und wertvollsten Naturschutzgebiet der Stadt sind die Verhältnisse jetzt alles andere als normal. Für Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband (LPV) ist die Situation deprimierend. Er spricht von einem "schwarzen Jahr für die Heiden" – mit unabsehbaren Folgen für seltene heimische Tiere und Pflanzen.

Der erste schwere Schlag war die lange Dürre im Frühjahr, verbunden mit der ungewöhnlichen Trockenheit im vergangenen Winter. "Die Blüte der Lila Sumpfgladiole ist zu 95 Prozent ausgefallen", sagt LPV-Geschäftsführer Liebig. Selbst altgediente Naturschützer könnten sich seit über 40 Jahren nicht an einen derart dramatische Lage für diese seltene und geschützte Pflanzenart erinnern. In Augsburg gibt es noch eines der größten Vorkommen in Mitteleuropa, die Lila Sumpfgladiole war bislang ein Aushängeschild erfolgreicher städtischer Naturschutzarbeit. Das könnte sich mittelfristig ändern. Liebig befürchtet, dass in den kommenden fünf bis zehn Jahren von den rund 500.000 Exemplaren nur noch ein Zehntel überleben werde, sollte der Trend zu immer längeren Trockenperioden im Zuge des Klimawandels anhalten. Weil die durchlässigen Kiesböden auf den Heiden Niederschläge nicht speichern können, gehen dort nach seinen Beobachtungen selbst häufige wechselfeuchte Arten wie der Wiesenknopf immer mehr zurück.

