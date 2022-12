Augsburg

Schwerer Unfall am Königsplatz: Tramfahrer trifft wohl keine Schuld

Zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn ist es am Dienstagnachmittag in Augsburg am Königsplatz gekommen.

Plus Nach einem Unglücksfall am Dienstagnachmittag am Augsburger Königsplatz gibt es nun neue Details. Ein 17-Jähriger wurde schwer verletzt, die Polizei klagt über Schaulustige.

Nachdem am frühen Dienstagnachmittag ein Schüler bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Königsplatz schwer verletzt worden ist, gibt es nun neue Details zu dem Vorfall. Wie berichtet, kam es gegen 13.20 Uhr zu einem größeren Einsatz, mehrere Rettungswagen und Polizeiautos waren vor Ort. Es war ein Ereignis, das viele Passanten und Fahrgäste mitbekamen. Nach Angaben der Polizei war ein 17-jähriger Schüler aus Augsburg zu der Zeit am Königsplatz und übersah eine einfahrende Straßenbahn. Offenbar wollte der Jugendliche vom Bahnsteig A4 zum Bahnsteig A1 gehen, um dort eine Tram zu erwischen.

