Baden verboten: 50 Euro Strafe für ein Bad im Augsburger Schäfflerbach

Die junge Frau genoss am Dienstag das Bad zur Mittagszeit im Schäfflerbach. Er führt entlang des Wohngebiets am AKS-Gelände im Textilviertel und ist bei Bewohnern des Viertels sehr beliebt. Die Erfrischung muss auch der Frau gut getan haben, sie ging wiederholt ins Wasser. Wäre allerdings in dieser Zeit der städtische Ordnungsdienst vorbeigekommen, hätte es für die Schwimmerin teuer werden können: 50 Euro Strafe sind fällig, wenn man hier abtaucht. Vor Kurzem musste eine Schwimmerin diese Strafe bezahlen und ärgert sich darüber. Die Stadt Augsburg argumentiert: Baden im Schäfflerbach ist ebenso wenig erlaubt wie an vielen anderen Bächen im Stadtgebiet.

Mehrere Personen vergnügten sich am Schäfflerbach

Die Schwimmerin hat sich wegen der Strafe an unsere Redaktion gewandt. Sie habe wegen einer Ordnungswidrigkeit 50 Strafe zahlen müssen. Eine Gruppe von Menschen hätte sich nach ihren Worten auf einer Wiese nahe am Schäfflerbach aufgehalten, einige Personen seien ins Wasser gesprungen. Städtische Ordnungshüter kamen vorbei und verhängten die Strafe. Für die Frau ist dies ein Unding: „Ich habe nirgendwo ein Schild gesehen, das auf ein Badeverbot hinweist.“ Im Übrigen gebe es an einigen Stellen sogar kleine Leitern, die ins Wasser führen. „Wer soll das verstehen?“, lautet ihre Einschätzung.

In Augsburg gibt es eine Verordnung über Badeverbote

Bei der Stadt Augsburg verweist man auf geltende Regelungen. Es gilt die „Verordnung der Stadt Augsburg über Badeverbote“. Sie stammt vom 30. April 2013 und wurde vom damaligen Oberbürgermeister Kurt Gribl unterzeichnet. Dort ist aufgeführt, in welchen Gewässern und Gewässerstrecken das Baden verboten ist. Der Schäfflerbach ist ebenso genannt wie viele andere Gewässer im Stadtgebiet, so auch der Spitalbach, Wolfsbach, Schwalllech, Vorderer Lech, Mittlerer Lech, Hinterer Lech, Stadtgraben, Stadtbach, Holzbach, Senkelbach, Pferseer Mühl- und Hettenbach und Singold.

Die Stadt betont, dass Badeverbote aus Sicherheitsgründen verhängt werden. Baden in Kanälen sei bis auf wenige Ausnahmen verboten. Man begebe sich in Lebensgefahr. Grund seien die vielen Wehre im Wasser. Dass keine Verbotsschilder aufgestellt sind, beantwortet die Stadt lapidar: „Eine Beschilderung für jedes einzelne Gewässer beziehungsweise für jede einzelne Gewässerstrecke ist nicht erforderlich.“

Icon Vergrößern Im Luftbad in Göggingen ist Baden erlaubt. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Im Luftbad in Göggingen ist Baden erlaubt. Foto: Peter Fastl

Die Verordnung lege zudem fest, dass Baden in den erfassten Gewässern eine Ordnungswidrigkeit darstelle, die mit Geldbuße belegt werden könne.

In diesen Kanälen in Augsburg ist Baden erlaubt

Die Stadt verweist auf Stellen in Augsburgs Kanälen, in denen „bedenkenlos eine Erfrischung möglich“ ist. Genannt werden Gögginger Luftbad, Proviantbach, Hauptstadtbach und Lochbach. Auch Seen könnten eine Alternative sein. Aufgelistet sind Kuhsee, Autobahnsee, Naturfreibad Haunstetten, Ilsesee und Bergheimer Baggersee. Bei den Freibädern besteht die Wahl unter Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe. Hinzu kommt das kleine Lechhauser Bad, für das im Gegensatz zu den drei anderen städtischen Einrichtungen kein Eintritt verlangt wird.