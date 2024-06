Scotch & Soda ist insolvent: Was bedeutet das für die Augsburger Filiale?

Nächste schlechte Nachricht aus der Augsburger Wirtschaftswelt: Ein Modehändler, der in der Innenstadt eine Filiale betreibt, ist in finanzieller Schieflage.

Die schlechten Nachrichten aus dem Handel reißen nicht ab. Jetzt wurde bekannt, dass der niederländische Modehändler Scotch & Soda erneut in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. In Augsburg betreibt das Unternehmen eine Filiale in der Annastraße.

Bereits 2023 meldete das Unternehmen Insolvenz an und wurde dann von der Bluestar Alliance, einem in New York ansässigen Markenmanagement-Unternehmen, übernommen. Die Einzelhandels- und E-Commerce Aktivitäten in Nordeuropa wurden von S&S Europe B.V. weitergeführt. Es meldete jetzt Insolvenz an.

Augsburger Filiale setzt Verkauf fort

Als Grund für den Konkurs nennt das Unternehmen auf seiner Homepage logistische Probleme, die nach dem Neustart 2023 entstanden seien und zu anhaltenden Verlusten geführt hätten. Auch für die Filialen in Deutschland, Belgien, Luxemburg und Österreich sei daher jetzt Konkurs angemeldet worden. Insgesamt handle es sich um 92 Filialen und 721 Mitarbeiter.

Die Geschäfte sollen, so heißt es auf der Homepage weiter, vorerst geöffnet bleiben. Man strebe einen Neustart an. "Es wird erwartet, dass die Verkaufsaktivitäten innerhalb von etwa zwei Wochen von einer anderen Partei in Absprache mit dem Markeneigentümer Bluestar Alliance fortgesetzt werden", so der Ausblick. Auch die Filiale in Augsburg führt ihren Verkauf demnach uneingeschränkt fort.

Lesen Sie dazu auch