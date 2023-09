Augsburg

vor 16 Min.

Seit 1969 in Ohio: Architekt sieht sich als "Augsburgs Botschafter"

Nach seinen Jahren als Architekt in Augsburg, zog es Peiker beruflich in die USA. Dort arbeitete er bis ins hohe Alter mit Freude.

Plus Norbert Peiker lebt seit 54 Jahren in den USA. Zwar zog es ihn immer wieder in seine Heimat Augsburg zurück. Eines gefällt ihm an Amerika aber besonders.

Von Agnes Fröhlich Artikel anhören Shape

Von Augsburg aus über den großen Teich fliegen und in Amerika ein neues Leben beginnen – das traute sich Norbert Peiker bereits 1969. Ein vielversprechendes Stellenangebot als Architekt lockte ihn auf den fernen Kontinent, auf dem er nun seit 54 Jahren lebt. Ein traumatisches Ereignis prägte ihn; später, so schildert er es zumindest, hatte es sogar großen Einfluss auf seine Berufswahl. Als Dreieinhalbjähriger habe er die Bombennacht in Augsburg vom 25. auf den 26. Februar 1944 und ihre Verwüstung erlebt. In seiner Jugend sei in ihm der Wunsch gewachsen, bei Wiederaufbau helfen zu wollen. Der Verpflichtung, etwas aufzubauen, widmete er sich dann ein Leben lang. "Meine Arbeit ist meine Lebensmission", sagt er.

Nach den vielen Jahren in den Vereinigten Staaten fühlt sich Peiker im Mittleren Westen und im Bundesstaat Ohio sehr heimisch. Für ihn wurde hier der "American Dream", der besagt, dass es in Amerika jeder zu etwas bringen kann, wahr: "Ich schätze an den USA, dass sich hier auch für mich als Immigrant Türen öffneten." In Ohio durchlief er eine erfolgreiche Architektenlaufbahn: Er unterstützte unter anderem die Sanierungsarbeiten an dem 47-geschossigen LeVeque Tower, dem Wahrzeichen der Stadt Columbus, er dozierte im Auftrag der Ohio State University und gründete ein eigenes Unternehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen