Sie ist 44 - und war noch nie im Urlaub: Viele können sich keinen Urlaub leisten

Plus Sommerferien, also ab in den Urlaub? Einigen Menschen in Augsburg fehlt dafür das Geld. Zwei Betroffene erzählen von Fernweh, quälenden Fragen und eigenen Plänen.

Von Max Kramer

Wenn Ramona Blätter für die Arbeit aufsteht, oft um 4 Uhr, dann kommt es vor, dass ihr Blick hängen bleibt. Sie hat Postkarten aufgeklebt, an Türen, am Kühlschrank. Bekommt sie mit, dass jemand aus ihrem Umfeld verreist, dann bittet sie immer um eine Karte, ein kleines Fenster in die Welt. "Ich schaue sie an und denke: Schön – so kann es auch laufen", sagt Blätter, ohne Neid und Verbitterung. Sie ist 44 Jahre alt – und war noch nie in einem Urlaub, wie ihn viele Augsburgerinnen und Augsburger derzeit und in den kommenden Wochen erleben werden.

Mehr als jedem fünften Deutschen fehlt das Geld, um auch nur eine Woche in den Urlaub fahren zu können – zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung des Statistikamts der Europäischen Union (Eurostat). Am häufigsten trifft es demnach Alleinerziehende mit rund 42 Prozent, auch Rentnerinnen und Rentner fehlt es vergleichsweise häufig an Geld für eine Woche Urlaub (28,7 Prozent). Regionalisierte Daten liegen nicht vor, auch in Augsburg – die Stadt, in der mehr als 5300 Alleinerziehende leben, gilt als ärmste in Bayern – gibt es jedoch zahlreiche Fälle.

