Silvester hinterlässt jede Menge Müll

In Augsburg ist in diesem Jahr das Feuerwerk offenbar größer ausgefallen als zuletzt. Zumindest lässt das Müllaufkommen tags danach darauf schließen, wie das Umweltreferat der Stadt auf Nachfrage mitteilt. Die städtische Müllabfuhr sei an Neujahr mit 27 Fahrzeugen zwischen 6 und 10 Uhr im Einsatz gewesen. Bei einer regulären Reinigung an einem Feiertag oder Wochenende (Zentrumsdienst) seien zum Vergleich fünf bis sechs Fahrzeuge im Einsatz. Bis zum Mittag des zweiten Januars seien etwa 100 Kubikmeter Silvestermüll eingesammelt worden. Im Vergleich zu den Vorjahren sei demnach dieses Jahr deutlich mehr geschossen worden, heißt es aus dem Umweltreferat. Auffällig seien die Stadtteile Hochfeld, Haunstetten Richtung Königsbrunn und Univiertel gewesen.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Müll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umweltreferat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis