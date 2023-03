Augsburg

"Sind keine Sekunde zu früh gekommen": So läuft die Sanierung der Synagoge

Architekt Martin Spaenle steht in der Augsburger Synagoge vor dem Westfenster, das repariert werden muss. Insgesamt werden in die Sanierung Synagoge rund 26 Millionen Euro gesteckt.

Plus Die Bauarbeiten an der historischen Synagoge in Augsburg gehen voran. Dabei wird immer deutlicher, wie überfällig die Sanierung war – und wo Schwierigkeiten liegen.

Windig geht es zu, rund 30 Meter über dem Augsburger Boden. Planen schlagen wuchtig gegen das Gerüst, das sich an die mattgelbe Fassade schmiegt. Georg Spaenle hat den Aufzug nach oben genommen. Er geht bedächtig auf die stolze Kuppel zu, links ein Vordach, rechts Abgrund, um die Ecke starrt einer der vier steinernen Löwen die Plastikfolie vor sich an. Fast alles hier, an der Westseite der historischen Synagoge, ist Baustelle. "Wir sind keine Sekunde zu früh gekommen", sagt Spaenle. Vor rund acht Jahren begann der Architekt, sich mit der Synagogen-Sanierung zu beschäftigen. Im Sommer 2022 starteten die Arbeiten am Gebäude – jetzt werden hinter Baugerüst und Planen erste Ergebnisse sichtbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

