Singold tritt übers Ufer: Steckt ein tierischer „Täter“ dahinter?

Ein „Wasserproblem“ tritt derzeit an der Singold zwischen den Augsburger Stadtteilen Inningen und Göggingen hinter der Golfrange auf. Dort hat vor wenigen Tagen die Singold ihr Bachbett verlassen und Teile eines Felds geflutet. Der Knackpunkt liegt bei einem sogenannten Absperrbauwerk.

Wie ein Sprecher des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth bestätigt, kam es am vergangenen Sonntag an der Stauanlage an der Singold zu einer Umspülung des Absperrbauwerks. Dabei seien Teile der Böschung zerstört worden. Wasser drang in großer Menge in einen Ablassgraben, sodass es stellenweise zu Überflutungen des Uferstreifens einer Ackerfläche kam. „Der Schleusenwärter der Stadt Augsburg wurde durch die Feuerwehr informiert“, so der Sprecher. Als Sofortmaßnahme seien durch die Stadt Augsburg Wasserbausteine eingebracht worden. Die Ursache für das fehlgeleitete Wasser aus der Singold sei derzeit noch unklar.

Singold flutet Teil eines Ackers: Stadt Augsburg und Wasserwirtschaftsamt prüfen

Vorerst müssten Fachleute den Schaden begutachten, heißt es von der Behörde. „Es ist jedoch bekannt, dass in dem Bereich verstärkte Biberaktivität herrscht“, meint der Sprecher. Auf der Ackerfläche sei kein Schaden festgestellt worden. Der Betrieb der Anlage erfolgt durch die Stadt Augsburg, das Wasserwirtschaftsamt ist für den Unterhalt zuständig. Man werde gemeinsam die Sofortmaßnahme mit den Wasserbausteinen überprüfen und zeitnah sanieren, informiert der Sprecher des Wasserwirtschaftsamtes.

Das Wasser umspült das Absperrbauwerk. Dadurch wurden offenbar Teile eines Ackers geflutet. Foto: Georg Kneitel