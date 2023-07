Situationen in Schulen: Stadt darf Verantwortung nicht abschieben

Plus Von Gesetzes wegen ist die Stadt Augsburg für den Zustand der Schulen verantwortlich. Dieser Verpflichtung sollte sie auch nachkommen.

Dass Eltern und Schüler für Schönheitsreparaturen in Klassenzimmern selbst zu Farbeimer und Pinsel greifen, kommt seit Jahrzehnten immer wieder an Augsburger Schulen vor. Darüber freut sich niemand, im Idealfall eignen sich Schüler und Schülerinnen auf diese Weise aber etwas handwerkliches Geschick an, so sie es noch nicht haben. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen auch für den künftigen Zustand ihrer Klassenzimmer. Und wenn so eine Initiative nicht zustande kommt, sieht es halt nicht so schön aus. Nutzbar ist das Zimmer ja trotzdem. Wenn allerdings private Initiativen nötig sind, um die Sanierung einer Schultoilette oder die WLAN-Ausstattung hinzubekommen, wird es problematischer.

Verschiebung von Verantwortlichkeiten?

Hier geht es um Dinge, die zur Infrastruktur gehören und nicht um Fragen der Schönheit. Und die sind grundsätzlich Sache der Stadt. Dass das Bildungsreferat ein Reglement erarbeiten lassen will, das grundsätzlich klärt, wie privates Engagement eingebunden wird, ist richtig. Es wäre bei den meisten Initiativen nicht nachvollziehbar, sie auszubremsen, aber Konflikte sind irgendwann denkbar: Wo sind die Grenzen, wenn Eltern oder ein Schulfreundeskreis irgendetwas an einer Schule finanzieren wollen? Und kann so nicht langfristig eine Spirale in Gang kommen, die eine Verschiebung von Verantwortlichkeiten zur Folge hat?

