Sitzen statt Parken: Die neuen "Parklets" in der Maxstraße sind da

In der Maximilianstraße in Augsburg gibt es jetzt zusätzliche Sitzmöbel - anstelle von einigen Parkplätzen. Es sind die Vorboten für eine autofreie Straße.

Es sind kleine Inseln zum Anhalten und Ausruhen: In der Augsburger Maximilianstraße stehen jetzt an mehreren Stellen neue Sitzgelegenheiten, kombiniert mit kleinen Hochbeeten. Die neuen Stadtmöbel kommen von einem Hersteller aus dem baden-württembergischen Mannheim. Am Freitag wurden sie von Mitarbeitern der Gärtnerei Wörner noch bepflanzt. Nun sollen sie erst einmal bis in den Oktober stehen bleiben und die Straße zwischen Herkulesbrunnen und Moritzplatz aufwerten. Die sogenannten "Parklets" befinden sich auf Parkplätzen, einige Stellplätze fallen deshalb vorübergehend weg.

Ziel sei es, den Straßenraum anders zu nutzen als für den Autoverkehr und auch die Wahrnehmung der Bürger zu ändern, so die Stadt. Im kommenden Jahr soll dann ein Verkehrsversuch für eine autofreie Maxstraße starten. Dann werden rund 50 Parkplätze wegfallen. Weil das Thema umstritten ist, sollen die Anlieger eingebunden werden. Es geht dabei auch um die Frage, wie die Straße genutzt werden soll, wenn der Autoverkehr stark reduziert wird.

