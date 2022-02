Augsburg

18:00 Uhr

Skandalheim Ebnerstraße: "Träger wusste, dass uns die Hände gebunden sind"

Plus Augsburgs Gesundheitsreferent muss sich Fragen zum Heim in der Ebnerstraße stellen. In der Opposition sorgen weniger seine Antworten für Irritationen, als ein anderer Fakt.

Von Stefan Krog

Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) hat sich am Donnerstagabend im Stadtrat gegen Kritik aus der Opposition wegen des Pflegeheims in der Ebnerstraße verteidigt. Eine Schließung des Heimes, wie sie jetzt erfolgte, sei nicht schneller möglich gewesen. "Da sind enge Grenzen gesetzt", so Erben. Aus der Opposition klang in der eineinhalbstündigen Debatte teils deutliche Unzufriedenheit durch.

