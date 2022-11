Augsburg

vor 1 Min.

So finden junge Leute die passende Lehrstelle - viele Plätze sind noch offen

Plus Auch nach offiziellem Ausbildungsbeginn sind viele Ausbildungsplätze in der Region Augsburg nicht besetzt. Im Handwerk sind bis Ende des Jahres Bewerbungen möglich.

Von Rasmus Blasel Artikel anhören Shape

Erst im Juni hat Johannes Seibold seine Ausbildung beim Autohaus Reisacher in Augsburg abgeschlossen. Doch schon jetzt ist der 24-Jährige als Leiter des Kundenempfangsbereichs ein fester Bestandteil des Unternehmens. Nachwuchs wie Johannes Seibold zu finden, ist für die Betriebe in Augsburg eine Herkulesaufgabe. Mehr als einen Monat nach Ausbildungsstichtag sind nach Informationen der Bundesagentur für Arbeit (BA) insgesamt 619 Ausbildungsstellen in der Region noch unbesetzt. Die Dunkelziffer dürfe allerdings höher liegen, da nicht alle Betriebe ihre Ausbildungsstellen bei der BA melden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen