"So heftig war es noch nie": Storchenbabys im Zoo nach Starkregen gestorben

Alle Brutpaare des Augsburger Zoos sind vom Extremwetter betroffen. Ein Experte erklärt, warum der Storchennachwuchs kaum Überlebenschancen hatte.

Die Storchensaison in Augsburg fing gut an. Der Augsburger Zoo konnte sich in diesem Frühling über die Rückkehr mehrerer Wildstörche aus der Winterpause freuen. Von den vier Brutpaaren hatten drei ihre Eier bereits ausgebrütet. Insgesamt neun Babys kamen im Augsburger Zoo auf die Welt, nur ein Vogelpaar blieb kinderlos. Jetzt nimmt die Geschichte um den Storchennachwuchs allerdings eine traurige Wendung. Die Jungtiere haben die starken Regenfälle Anfang des Monats nicht überlebt.

"Von neun Küken sind alle gestorben," sagt Thomas Lipp, Kurator des Augsburger Zoos. "So einen Ausfall hatten wir noch nie." Der Kurator arbeite seit 12 Jahren für den Zoo, aber ein Jungtiersterben in diesem Ausmaß sei ihm in der Zeit noch nicht untergekommen. Damit ist die diesjährige Storchensaison beendet. "Die Störche haben das Nest nicht gesäubert und die Kadaver nicht hinausgeworfen", erzählt Lipp. Damit sei absehbar, dass sich die Störche in diesem Jahr nicht nochmal ans Eierlegen und Ausbrühten machten. Der Zoo erwarte keine zweite Brut. "Das würde auch zu lange dauern. Die Altstörche müssen sich dann rechtzeitig auf den Weg in ihr Winterquartier machen," sagt Lipp.

Storchenbabys im Augsburger Zoo starben in kritischer Phase

In allen vom Hochwasser betroffenen Regionen hat der anhaltenden Starkregen die Bestände stark dezimiert. Auch die Störche im Augsburger Zoo sind keine Ausnahme. Nachdem die neun Küken bereits im Mai geschlüpft waren, befanden sie sich zum Zeitpunkt der starken Regenfälle in einer kritischen Phase. "Das Gefieder von Altstörchen ist nahezu wasserdicht," erklärt Lipp. Die bereits einige Wochen alten Küken hätten allerdings noch Daunenfedern. Allerdings seien sie schon zu groß, um unter den Flügeln der Eltern trocken zu bleiben.

In der Folge sauge das Daunengefieder sich mit Regenwasser voll. Die Jungtiere kühlten aus und würden letztlich erfrieren, erklärt Lipp die Todesfälle. "Gesichert ist, dass sieben Jungtiere aufgrund der Regenfälle gestorben sind," so Lipp. Zwei Küken hätten die Eltern bereits zuvor aus dem Nest verstoßen. Das komme bei Störchen aufgrund von Platzmangel oder Konkurrenz um Futter ab und an vor.

