Augsburg

21:05 Uhr

So kommt das Gaswerk-Gelände als Festival-Standort an

Am Samstag fand auf dem Gaswerk-Gelände in Augsburg das "Sommer am Kiez"-Festival mit Saltatio Mortis einen furiosen Abschluss.

Plus Am Wochenende fanden am Gaswerk die Abschlusskonzerte von Sommer am Kiez und das Friedensfestival statt. Wie Besucher, Veranstalter und Bands das Festival-Gelände beurteilen.

Von Fridtjof Atterdal

Tausende Menschen haben am Wochenende ausgelassen auf dem Gaswerk-Gelände in Augsburg gefeiert. Rund 2000 Besucher erlebten beim vom Regionalsender Radio Fantasy organisierten Friedensfestival einen gut gelaunten Popstar Leony, die Künstler Glockenbach und weitere Bands. Stargast des Abends war Michael Schulte, der zu später Stunde das Publikum mit seinen größten Hits begeisterte. Am Freitag und Samstag war hier bereits stimmungsvoll das Sommer am Kiez-Festival zu Ende gegangen. Für viele Fans, aber auch Bands und Veranstalter ist das Gaswerk-Gelände das schönste Konzert-Gelände der Stadt.

