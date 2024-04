So läuft es nach einem Jahr im Augsburger Umweltbildungszentrum

Plus Kurz nach seiner Eröffnung hatte die Bildungseinrichtung mit finanziellen Engpässen zu kämpfen. Nun zog Geschäftsführer Nicolas Liebig eine erste Bilanz.

Seit genau einem Jahr besteht das Augsburger Umweltbildungszentrum (UBZ). Vom Rande des Stadtwalds soll das ökologische Bewusstsein über Ausstellungen und Veranstaltungen in die Stadt getragen werden. Lange haben Natur- und Umweltschützer dafür gekämpft, schließlich baute die Stadt das Gebäude aus Lehm und Holz für knapp sieben Millionen Euro. Nach finanziellen Startschwierigkeiten finden nun beinahe täglich Veranstaltungen statt. Geht es nach Nicolas Liebig, Geschäftsführer des verantwortlichen städtischen Landschaftspflegeverbands, würden es noch deutlich mehr werden.

"Wir sind stolz auf das UBZ", betonte Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) anlässlich des Jubiläums. "Es bedient die Schnittstelle zwischen Naturraum und Stadtgesellschaft." Bei den Veranstaltungen, die im UBZ abgehalten werden, sollen möglichst viele Menschen mitgenommen werden, so Erben. Sonst funktioniere Klimaschutz und Klimawandelanpassung nicht. Das UBZ soll die Themen ins Bewusstsein der Menschen rücken und erlebbar machen, sagte die zweite Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne).