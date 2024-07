So unterstützt moderne Technik die Arbeit der Polizei

Weit ist ein Fahrraddieb an diesem Tag in Augsburg nicht gekommen. Ein 24-jähriger Mann entwendete vor Kurzem ein E-Bike. Der Besitzer hatte das Rad am Kuhsee abgestellt. Kurz danach stellte der 54-Jährige den Verlust fest und informierte die Polizei. Beamte stoppten den Dieb wenig später in Oberhausen: Es war ein 24-Jähriger, der Besitzer bekam das Rad zurück, den Dieb erwartet eine Anzeige. Bei Klärung des Falls spielte moderne Technik eine wesentliche Rolle: Der Besitzer hat eine Handyapp, die den Weg des Rads verfolgt. Die Polizei profitiert von solchen Dingen in mehreren Bereichen. Bürgern bietet die Technik ebenfalls Schutz.

