Augsburg

vor 17 Min.

Söder auf dem Frühlingsfest: In Bayern wird es kein Schwarz-Grün geben

Plus Beim Wahlkampfauftakt der Augsburger CSU auf dem Gögginger Frühlingsfest mit Ministerpräsident Markus Söder gibt es am Sonntagabend viel Applaus - und einige Buh-Rufe.

Von Eva Maria Knab

Bierzelt, Blasmusik und Besucher, die auf starke Sprüche warten. Auf dieses Format setzte die CSU zu ihrem Wahlkampfauftakt in Augsburg am Sonntagabend. Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder marschierte auf dem Gögginger Frühlingsfest zum Bayerischen Defiliermarsch ins Festzelt. Dann wurde politisch kräftig ausgeteilt in Richtung Berlin - und die Stärke Bayerns beschworen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

