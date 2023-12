Söders Genderverbot stößt bei Augsburgern auf Unverständnis

Bei einer Umfrage unter Augsburger Passanten sorgt der Vorstoß auf wenig Gegenliebe - selbst bei den Menschen, die selbst beim Sprechen nicht so sensibel sind.

Ministerpräsident Markus Söder ist für markige Sprüche und Ankündigungen bekannt. Zuletzt machte er mit der Ankündigung eines Genderverbots von sich reden: An Schulen und in Behörden solle es künftig verboten werden. Wie aber kommt diese Aussage bei den Augsburgerinnen und Augsburgern an? Wir haben uns umgehört.

"Auf die Frage, ob ich gendere, würde ich antworten: Jein", sagt Mona Zimmermann, 28. Sie versuche, neutrale Formulierungen zu benutzen. Ein Verbot findet sie nicht gut: "Auch das Gendern an sich schließt ja immer noch viele Menschen aus, weil es nur zwei Geschlechter einbezieht. Deswegen finde ich es besser, wenn wir eine neutrale Form nutzen. Ich persönlich sage nicht Kund:innen, sondern Kundschaft, sodass sich alle angesprochen fühlen" so die Inhaberin eines Friseurgeschäfts. Es sei richtig und wichtig, vom patriachalen Sprachsystem wegzukommen. "Jede Diskussion ist besser als keine Diskussion", findet Zimmermann. Beruflich sei sie im Laden auf Inklusion ausgerichtet, deswegen achte sie auch besser darauf. "Sei es, dass wir keine Herren- und Damenpreise mehr anbieten, sondern nur noch Schnittpreise."

Mona Zimmermann Foto: Sarah Hupka

Gegen ein Verbot ist auch Raphael Renter, 26. Der selbstständige Drag-Artist, Fotograf und Spieleerfinder gibt sich selbst Mühe, beim Sprechen zu gendern, auch wenn es ihm nicht immer leicht falle. "Sprache ist lebendig und darf sich weiterentwickeln. Dass es verboten werden soll, löst in mir ein Gefühl aus von Unverständnis und Unentspanntheit, da ich selbst aus der queeren Community komme und ich kenne genügend Menschen, denen es nicht nur wichtig ist, sondern denen es auch hilft." Gendern bedeute für sie eine Form von Freiheit. "Ein Verbot in diese Richtung erinnert uns an unschöne Zeiten der Geschichte. Vor allem: Wird es dann nicht erst recht gemacht?", fragt er sich.

Raphael Renter Foto: Sarah Hupka

"Beide Geschlechter anzusprechen, war schon vor zehn Jahren normal für mich", sagt Phil Röltgen, 38. Der Event Manager dachte noch bis vor etwa einem Jahr, "dass es doch viel besser wäre, einfach immer beide Geschlechter anzusprechen, als ein Sternchen etc. zu benutzen". Dann erfuhr er, dass damit auch alle, die sich nicht eindeutig mit einem Geschlecht identifizieren können, angesprochen werden. Für ihn kommt es darauf an, mit wem man spricht. "Ich habe früher viel gebloggt, und um einen Fließtext gut lesen zu können, sind Sternchen oder Doppelpunkt manchmal hinderlich. Es geht aber darum, einen guten Text zu verfassen und trotzdem alle abzuholen. Die Balance macht es", ist er überzeugt. Ein Genderverbot lehnt Röltgen ab: "Durch Zwang kommt doch meist Aggression und Unruhe ins Spiel. Jeder und jedem sollte es überlassen sein, wie er oder sie spricht."

Hans Dombrowski Foto: Sarah Hupka

Einen großen Unterschied im Umgang mit dem Gendern macht aus, wie alt jemand ist. Hans Dombrowski ist 72 und Rentner und benutzt im Alltag keine gendergerechte Sprache. "Ich habe die maskuline Form als generelle Ansprache gelernt für Gruppen und habe auch immer alle damit gemeint." Freilich wurde zuletzt auch er mit dem Thema konfrontiert. "Teilweise betrachte ich das als Vergewaltigung der deutschen Sprache. Allerdings muss ich sagen, dass ein Verbot des Genderns auch Schwachsinn ist. Wir haben doch tatsächlich größere Probleme auf der Welt." Dombrowski ist überzeugt, dass das Gendern eine "Wellenbewegung" ist, die auch wieder abebben wird. Nur seine Tochter weise ihn gelegentlich darauf hin, dass er doch aufpassen müsse, wie er manche Dinge sage...