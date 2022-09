Augsburg

19:00 Uhr

Sommelier des Jahres aus der Alten Liebe: "Seid ihr jetzt deppert?"

Plus Peter Karl vom Augsburger Restaurant "Alte Liebe" wurde im Gusto "Sommelier des Jahres". Der 44-Jährige ist ein Multitalent, nicht nur in Sachen Wein.

Von Lilo Murr

"Heute haben wir Südafrika verkostet, sehr interessant." Peter Karl kommt am späten Abend in die "Alte Liebe", gerade hat er in der Landeshauptstadt bei der Industrie-und-Handelskammer (IKH) München wieder einen Kurs zum Sommelier absolviert. Prüfung ist 2023. Energiegeladen, eloquent, amüsant und gut gelaunt gibt sich der 44-Jährige beim Treffen mit der Augsburger Allgemeinen.

