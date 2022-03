Sonne und Stracciatella: So blüht Augsburg langsam wieder auf

Obwohl es noch recht kalt ist, haben in Augsburg schon die ersten Eisdielen eröffnet. Den Augsburgern schmeckt das Eis offenbar auch bei Minustemperaturen.

Aktuell fühlen sich die Tage schon ein bisschen wie Frühling an. Die Temperaturen sind zwar noch einstellig, aber die vielen Sonnenstunden machen vielen Augsburgerinnen und Augsburgern schon Vorfreude auf wärmere Tage. Auch die ersten Eisdielen haben diese Woche bereits aufgemacht, unter anderem das Eiscafé Tutti Frutti am Fuß des Judenbergs.

So zeitig in die Saison zu starten, sei gar nicht so unüblich, sagt Christian Bagatella, Chef des Tutti Frutti. "Manchmal machen wir auch schon Mitte Februar wieder auf, um in Schwung zu kommen." Da jetzt aber schon so gutes Wetter ist, ist auch schon einiges los: "Wenn es schneien würde, bräuchten wir natürlich nicht aufzumachen." Seit Samstag haben sie schon etwa 200 Kundinnen und Kunden gehabt, sagt Bagatella. "Man merkt, dass der Frühling kommt." Dieses Jahr hat das Eiscafé auch einige neue Kreationen zu bieten: “Ganz neu ist bei uns die Sorte Lavendel und wir verkaufen jetzt auch Softeis.” Mehr möchte er noch nicht verraten.

Jonas Wilke und seine Mutter Nicole Reuß-Wilke haben sich bereits ein erstes Eis bei Tutti Frutti in der Augsburger Innenstadt gekauft. Foto: Marco Keitel

Auch die Bürgerinnen und Bürger spüren den Frühling in der Luft. Nicole Reuß-Wilke und ihr Sohn Jonas Wilke kaufen am sonnigen Nachmittag bei Tutti Frutti ihr erstes Eis in diesem Jahr. Durch den Sonnenschein und die Lust auf etwas Süßes seien sie zum Eisessen animiert worden, erzählt Reuß-Wilke. Stracciatella und Zitrone-Vanille stehen für die beiden auf dem Programm. "Man hat auf jeden Fall bessere Laune, sobald die Sonne scheint", findet Jonas Wilke. Im Frühling mache er gerne draußen Sport und geht spazieren, wenn die Sonne scheint, erzählt er. Seine Mutter widmet sich im Frühling gerne der Gartenarbeit. “Ich verbinde mit dem Frühling sofort Palmkätzchen und Schneeglöckchen.”

Ein Eis hilft den Augsburgern gegen den Winter-Blues

Auch die Geschwister Moritz und Alena Fink genießen in der Augsburger Altstadt ihr Eis in der Sonne. Es ist sogar schon ihre zweite Eiscreme in diesem Jahr: "Aber das erste Eis, das wir wirklich in einer Eisdiele gekauft haben", merkt Moritz Fink an. Auch sie hat das Augsburger Wetter dazu bewegt. “Wir haben auf jeden Fall schon Frühlingsgefühle bei so einem Wetter. Da geht die Winterdepression wieder ein bisschen weg”, gesteht Alena Fink. Gerne trinken die beiden im Frühling auch mal einen Aperol oder ein Bierchen in der Sonne, erzählen sie. Doch bis es soweit ist, muss es wohl noch ein bisschen wärmer werden.

Diese Woche haben es sich trotzdem schon die ersten jungen Menschen auf den Pflastersteinen des sonnigen Rathausplatzes gemütlich gemacht. Darunter auch die Schwestern Hanna und Lena Leckert. “Es sind gerade Semesterferien und dass jetzt so schönes Wetter ist, macht es noch besser”, sagt Lena Leckert. Wenn es warm ist, genießen die beiden gerne mal öfter auf dem Rathausplatz die Sonne: “Dann macht es auch Spaß, sich wieder draußen in Cafés zu setzen oder abends durch die Stadt zu laufen.” “Wenn am Morgen die Vögel anfangen zu zwitschern, bekommen ich auch richtige Frühlingsgefühle”, erzählt Hanna Leckert. Zwar möge sie auch den Winter, aber sie freue sich schon darauf, dass es bald wieder länger hell bleiben wird.

