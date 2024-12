Sonntag gehört zu den führenden Wirtschaftskanzleien

Die Augsburger Kanzlei Sonntag ist im JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2024/25 erneut mit der Höchstbewertung ausgezeichnet worden und gehört damit zu den führenden Wirtschaftskanzleien in der Region Süden. Zentraler Erfolgsfaktor sei der multidisziplinäre Beratungsansatz für den Mittelstand, so das Unternehmen. So stehe neben der Rechtsberatung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung über die Schwestergesellschaft Sonntag IT Solutions auch die Unterstützung bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Fokus. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Standorten. Der Hauptsitz ist in der Schertlinstraße. (AZ)

