Augsburg

vor 21 Min.

SPD will Schulen ins Karstadt-Gebäude setzen

Bei Karstadt weisen Plakate in den Schaufenstern auf die baldige Schließung hin.

Plus Die Diskussion über eine schnelle Nachnutzung des Warenhaus-Komplexes in Augsburg nimmt an Fahrt auf. Die Stadt hält viele Möglichkeiten für denkbar.

Knapp drei Monate, bevor Karstadt seine Filiale in Augsburg schließen wird, nimmt die Diskussion über eine Nachnutzung an Fahrt auf. Nachdem bereits Freie-Wähler-Stadtrat Peter Hummel eine Verlagerung des Römischen Museums ins Spiel gebracht hatte (wir berichteten), fordert die Rathaus-SPD nun von der Stadt, eine schulische Nutzung der oberen Stockwerke zu prüfen. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) sagte unserer Redaktion, man sei mit dem Eigentümer Solidas seit längerem in Gesprächen und entwickle Ideen. Denkbar seien verschiedene Nutzungen, auch öffentliche. "Eine schnelle Nachnutzung ist allen wichtig."

Solidas als Eigentümer wollte sich am Donnerstag nicht zu möglichen Konzepten fürs Karstadt-Gebäude äußern. Es liefen aktuell Gespräche, man werde bald mehr zu möglichen Szenarien sagen können. Prokurist Daniel Utz bestätigte auf Nachfrage, dass der Mietvertrag seitens Karstadt inzwischen gekündigt sei. Ende August muss das Gebäude an Solidas übergeben werden, und zwar ausgeräumt. Im Umkehrschluss bedeutet das: Der Verkaufsbetrieb bei Karstadt könnte schon früher schrittweise heruntergefahren werden, weil die Inneneinrichtung abgebaut werden muss.

