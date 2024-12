Spendenaktionen: Damit der Jahreswechsel für alle ein Fest wird

Viele Augsburger Vereine, Unternehmen und Privatpersonen haben sich über Weihnachten großzügig gezeigt und Einrichtungen mit Spenden unterstützt. Ein Überblick.

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, beginnt auch für die Eltern eine schwere Zeit. Der Verein Lichtblicke unterstützt solche Familien seit 1985. Dieses Jahr wurde er zu Weihnachten mit einer Spende über 15.500 Euro bedacht. Gesammelt haben das Geld die Soldaten Eiko Emrich und Ron Fuß. Seit drei Jahren tragen sie durch den Verkauf von Patches Geld für Elternvereine zusammen, die sich auf lokaler Ebene für krebskranke Kinder einsetzen. Auslöser war die Erkrankung von Emrichs eigenem Sohn, die Emrich dazu veranlasste, die Aktion „Support a warrior“ (Unterstütze einen Kämpfer) ins Leben zu rufen.

Die Augsburger Wärmestube unterstützt seit vielen Jahren obdachlose Menschen. Jedes Jahr wird diese Arbeit durch zahlreiche Spenden unterstützt. In der Weihnachtszeit kamen einige Einzelspenden zusammen: 3000 Euro kamen vom Unternehmer-Ehepaar Elke Fey und Peter Holzheu aus Königsbrunn, das Geld wurde für die Obdachlosen-Weihnachtfeier verwendet. Weitere 5000 Euro kündigte Augsburgs Oberbürgermeisterin seitens der AVA GmbH an. Weitere 2000 Euro kamen von der Gersthofer Firma Dachser. Chef René Gerbert übergab das Geld persönlich an Hans Stecker und Ulla Schmid von der Wärmestube. Auch das Friedberger Busunternehmen Demmelmair bedachte die Wärmestube, hier waren es 1000 Euro. Besonders freuten sich die Verantwortlichen der Wärmestube über mehr als 300 Euro, die die zwei Schülerinnen Leah und Lena im Rahmen eines geselligen Weihnachtsshopping-Events mit Verwandten und Nachbarn gesammelt hatten.

Hans Stecker und Ulla Schmid freuen sich über die Spende von Lena und Leah. Sie luden Nachbarn und Verwandte zum Weihnachtsshopping ein. Der Erlös geht an die Wärmestube. Foto: Wärmestube augsburg

Die Schwimmer der Vereine Post SV, SB Delphin 03 und Schwimmverein Augsburg haben kurz vor Weihnachten 875 Euro an die Wasserwacht Augsburg-Ost übergeben. Auch der Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg der DLRG wird mit 875 Euro bedacht, dieses Geld soll für den Stützpunkt beim Bärenkellerbad verwendet werden. Das Geld stammt aus der Stadtmeisterschaft, jedes Jahr fließt der Erlös an gemeinnützige Organisationen.

Von Lichterketten über Spiele, Kuscheltiere bis hin zum Kopfhörer: Viele Spenderinnen und Spender erfüllten dieses Jahr wieder die Weihnachtswünsche von Kindern des Evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrums Augsburg (evki). Am beliebtesten sind Gutscheine für Artikel aus dem Drogeriemarkt sowie Eintrittskarten für Zoo und Botanischen Garten. Die Spenden kamen unter anderem von der Evangelischen und Katholischen Hochschulgemeinde Augsburg, von den Firmen Hays und Kaufland sowie dem Verein Kinderweihnachtswunsch. Auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Maria Ward und die Firma AWI Treuhand unterstützten die Aktion.

Aldi Süd engagiert sich unter dem Motto „Spenden, helfen, fördern“ mit individuellen Aktionen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung von Kindern und Familien. Dieses Jahr gingen 5000 Euro an die Augsburger Tafel. Susanne Ohnesorg und Gerhard Graf freuen sich über die Unterstützung. „Dieser Beitrag ist für uns von unschätzbarem Wert und zeigt, wie viel Gutes in unserer Gemeinschaft möglich ist.“

430 Kinder zwischen vier und zwölf Jahren wurden bereits vor Weihnachten beschenkt. Der FC Augsburg hatte die Bescherung in der WWK-Arena organisiert: FCA-Fans konnten Kindern entweder einen konkreten Wunsch erfüllen oder digital einen Gutschein für ein regionales Spielwarengeschäft spenden. Die Präsente gingen an Buben und Mädchen, die über die Augsburger Tafel registriert sind. Weitere 5000 Euro spendete der FCA an die Stiftung Kartei der Not, die Bedürftige aus der Region unterstützt, die unschuldig in Not geraten sind. Das Geld stammt aus dem Glühwein-Verkauf, den die FCA-Profis jährlich gemeinsam mit Dieter Held von der Almhütte auf dem Augsburger Christkindlesmarkt organisieren.

Bei der symbolischen Spendenübergabe (v. li.): Sozialreferent Martin Schenkelberg, Dr. Pia Haertinger (SKM Augsburg), Oliver Jaschek (Kartei der Not), Rolf Störmann (Hitradio RT1), Cornelia Hofmiller-Zimmermann (SkF Augsburg), Hannes Weigel und Sigrun Maxzin-Weigel (Evangelisches Kinder- und Jugendhilfezentrum), Vincent Richardt (St. Gregor Jugendhilfe), sowie Mark Dominik Hoppe. Foto: Wohnbaugruppe Augsburg

Die Wohnbaugruppe Augsburg (WBG) unterstützt dieses Jahr gemeinnützige Organisationen in Augsburg mit insgesamt 57.000 Euro. Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe übergab das Geld gemeinsam mit Sozialreferent Martin Schenkelberg an 22 Organisationen, von denen einige speziell im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe angesiedelt sind - so etwa die Evangelische Kinder- und Jugendhilfe sowie die St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die sich als langjährige Partner in diesem Jahr jeweils über 7.500 Euro freuen dürfen. Aufgestockt wurden die Summen durch die Mitarbeitenden der Wohnbaugruppe, die zusätzlich 2.000 Euro sammelten. Daneben beteiligte sich die Wohnbaugruppe an den RT1 Weihnachtsträumen und spendete als „Firma mit Herz“ 7.500 Euro an die Kartei der Not. Darüber hinaus wurden der Sozialdienst katholischer Frauen Augsburg und der Katholische Verband für Soziale Dienste Augsburg mit jeweils 4.000 Euro bedacht.