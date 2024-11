Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag gegen 1.30 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Loscherstraße einzubrechen. „Dies gelang jedoch nicht“, berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)

