Polizei stoppt alkoholisierte Fahrer

Etwas über den Durst hatten zwei Männer unterschiedlichen Alters getrunken und sich ans Steuer gesetzt beziehungsweise sich auf einen E-Scooter geschwungen. Sie wurden von der Polizei erwischt.

Eine Kontrolle fand am Eiskanal im Spickel gegen 21 Uhr statt. Die Polizei hielt dort einen 71 Jahre alten Autofahrer an und nahm, wie sie berichtet, prompt Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von über 0,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Ähnlicher Vorfall etwas später in Göggingen: Gegen 23.50 Uhr wurde ein 19-Jähriger überprüft, der mit einem E-Scooter auf einem Gehweg unterwegs war.

Laut Polizei wurde bei ihm 0,7 Promille Alkohol gemessen. Auch er durfte nicht mehr weiterfahren. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. (ina)