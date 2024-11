Spiel und Spaß auf dem Messegelände

Ob klassisches Brett- oder modernes Kartenspiel: Spielefans kommen an diesem Wochenende auf dem Messegelände auf ihre Kosten. Die Veranstaltung „Spielwiesn“ ist zum zweiten Mal in Augsburg zu Gast. Von Freitag bis Sonntag gibt es verschiedenste Angebote. Im Mittelpunkt steht eine „Riesenspielothek“ mit über 4000 neuen und altbewährten Brett- und Gesellschaftsspielen, an denen sich Besucherinnen und Besucher bedienen und miteinander spielen können. Ihnen stehen Ehrenamtliche aus bayerischen Spieleclubs bei der Regelkunde zur Seite. Bereits am Freitag wurde das Angebot rege genutzt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Mitmachangebote, den Science Playground - inklusive Workshops und Experimentierstationen - und Angebote für Fans von Rollenspielen. Am Samstag ist die Spielwiesn für Besucher von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es unter www.eventim.de

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Messegelände Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis