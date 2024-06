Spielwarengeschäft zieht in die Augsburger City-Galerie

Plus In der City-Galerie gibt es derzeit einige Veränderungen. Eine dürfte Kundinnen und Kunden besonders freuen.

Immer wieder hatten sich Besucherinnen und Besucher der City-Galerie ein Geschäft ganz besonders für die Ladenpassage gewünscht: einen Spielwarenladen. Demnächst wird es einen solchen geben. Er bespielt künftig die Flächen von Zapata.

Derzeit stehen manche Ladengeschäfte in der City-Galerie vor einem Wandel. Mieter ziehen aus, neue werden kommen. Die größte Veränderung wird es auf der Fläche von Sport Scheck geben, der nach Bekanntwerden der Insolvenz die Schließung der Augsburger Filiale ausgegeben hat. Wie Center-Manager Axel Haug auf Nachfrage wissen lässt, steht der Mietvertrag mit einem Nachfolger kurz vor dem Abschluss. Details dürfe er daher erst in den kommenden Tagen nennen. Gleiches gelte für die ehemalige Fläche von Hussel im Erdgeschoss der Passage.