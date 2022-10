Augsburg

vor 31 Min.

Sport und Feierabend-Bier: Das ist Werner Hausers Rezept für ein langes Leben

Plus Der Augsburger Werner Hauser feiert seinen 100. Geburtstag an diesem Wochenende. Er gehört zu den letzten Zeitzeugen, die im Zweiten Weltkrieg kämpfen mussten.

Von Johannes Kapfer Artikel anhören Shape

An seinem 100. Geburtstag kann der Augsburger Werner Hauser auf ein bewegtes Leben zurückblicken und eine Vielzahl von Geschichten darüber erzählen. Wie er als Soldat in Berlin das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte, über das Besteigen des Mont Blanc, das Werkeln in seinem geliebten Garten in Diedorf - oder über das Skifahren bis ins hohe Alter. Um den Menschen Werner Hauser zu verstehen, muss man ein Jahrhundert zurückblicken. Genauer gesagt auf den 19. Oktober 1922.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen