Diese Augsburger erhalten 2022 den Bayerischen Verdienstorden

Jährlich ehrt der Freistaat Bayern mit seiner Auszeichnung Menschen, die sich besonders für ihr Land eingesetzt haben. 2022 sind auch wieder Augsburger dabei.

Augsburgerinnen und Augsburger wurden am Montag in München mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Der Freistaat ehrt damit Menschen, die Herausragendes geleistet haben und dadurch Vorbilder sind. Am Montag ehrte Ministerpräsident Markus Söder insgesamt 47 Persönlichkeiten im Antiquarium der Münchner Residenz. "Sie alle stehen für ein nachhaltiges, karitatives, hochwissenschaftliches Bayern, sie alle sind Mutmacher", so Söder.

Zu den Geehrten zählt Marianne Hinterbrandner, seit fünf Jahrzehnten eine engagierte Trachtlerin. Ab 2010 war sie für zehn Jahre Vorsitzende des Altbayrisch-Schwäbischen Gauverbands im Bayerischen Trachtenverband, als erste weibliche Gauvorständin überhaupt in Bayern. Mit ihrem außergewöhnlichen Einsatz hat sie sich nicht nur um den Erhalt der bayerischen Tracht, sondern auch um das kulturelle Leben in ihrer Heimat verdient gemacht, hieß es in der Laudatio.

Marianne Hinterbrandner - hier mit der Lehrer-Vogel-Medaille - bekam nun auch den Bayerischen Verdienstorden verliehen. Foto: Annette Zoepf

Er ist Brite, kennt sich mit bayerischen Mundarten aber so gut aus, wie vielleicht mancher Bayer nicht: Prof. Dr. Anthony Rowley erforscht als Sprachwissenschaftler und Dialektologe seit Jahrzehnten die bayerischen Mundarten und war von 1988 bis 2019 Leiter der Redaktion des Bayerischen Wörterbuchs, das von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben wird.

"Seine Erkenntnisse präsentiert er wissenschaftlich fundiert, anschaulich und nicht zuletzt mit Humor einem großen Publikum, etwa im Bayerischen Fernsehen. Mit seiner Arbeit hat er sich große Verdienste um die Erforschung und Erhaltung der bayerischen Mundarten erworben", hieß es am Montag.

Sprachwissenschaftler Anthony Rowley geht Anfang des Jahres 2019 in den Ruhestand. Er hinterlässt seinem Nachfolger als Chefredakteur des Bayerischen Wörterbuchs noch viel Arbeit. Foto: Peter Kneffel, dpa

Eine weitere Auszeichnung geht im übertragenen Sinn an die Uni Augsburg: Auch Uni-Präsidentin Sabine Doering-Manteuffel wurde mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Die Ethnologin leitet die Uni seit zehn Jahren und ist darüber hinaus seit 2013 Vorsitzende von Universität Bayern e.V. In diesem Amt sorge sie für einen konstruktiven Austausch der Universitäten im Freistaat. Damit leiste sie einen wichtigen Beitrag "zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der hervorragenden bayerischen Studien- und Wissenschaftslandschaft".

Sabine Doering-Manteuffel hat als erste Uni-Präsidenten an einer staatlichen Universität im Freistaat Geschichte geschrieben. Jetzt erhielt sie den Verdienstorden des Freistaats. Foto: Zentrale Fotostelle der Universitätsbibliothek Augsburg

Auch eine Sportlerin ist unter den Geehrten: Ricarda Funk, Olympiasiegerin im Kanuslalom, wurde am Montag ebenfalls ausgezeichnet. Die Sportlerin des KSV Bad Kreuznach trainiert seit vielen Jahren in Augsburg, bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte sie vergangenes Jahr die Goldmedaille im Kajak Einer der Frauen für Deutschland geholt.

Das ist der Bayerische Verdienstorden

Der Bayerische Verdienstorden wird seit 1957 jedes Jahr als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk vom Ministerpräsidenten verliehen. Er symbolisiert den herausragenden Einsatz und das außerordentliche Engagement der Bürger im Freistaat für das Gemeinwesen. Die Zahl der Ordensinhaber soll 2000 nicht überschreiten. (AZ, nip)