Stadt Augsburg denkt über Sonderprüfung ihrer Brücken nach

Nach dem Brückeneinsturz von Dresden erwägt die Stadt Augsburg, ihre großen Spannbetonbrücken einer Sonderprüfung durch externe Fachleute zu unterziehen. Das sagte Baureferent Steffen Kercher am Donnerstag im Bauausschuss. Allerdings wolle man zunächst abwarten, welche Erkenntnisse die Ursachenforschung in Dresden bringt. Dort war in der Nacht auf Mittwoch eine Elbbrücke, die zwar als sanierungsbedürftig, aber nicht einsturzgefährdet galt, kollabiert. Man habe in Augsburg etwa acht Brücken, die nach einem ähnlich konstruktiven System gebaut sind, so Kercher. Man werde die Brücken einer verstärkten Überwachung unterziehen, so Kercher.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis