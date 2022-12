Die Stadt Augsburg will die Sheridan-Chapel abreißen

Leider ging und geht man Augsburg einen anderen Weg als in München ehemaligen Wohngebiet Perlacher Forst- die großzügige Bebauung wurde beibehalten und kaum verändert- nur in Augsburg strebte man die Regermanisierung in Richtung Verdichtung an. Bald wird erreicht sein, dass nur noch beim Verein Amerika in Augsburg die Erinnerung an 50 Jahre US Standort erhalten sein wird.

Antworten Melden