Stadt Augsburg senkt Energieverbrauch: Was das bislang gebracht hat

Plus Energie kann vor allem in den Herbst- und Wintermonaten eingespart werden. Darauf arbeitet die Stadt hin. Welche Stromfresser abgeschaltet worden sind.

Anfang Juli legte die Stadt aufgrund der explodierenden Energiepreise einen ersten Maßnahmenkatalog vor. Die Fassadenbeleuchtung an historischen Gebäuden, das Plätschern der städtischen Brunnen oder auch das Beheizen der Freibäder kam auf den Prüfstand. Ein Überblick, wo jetzt gespart wird.