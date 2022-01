Stadt erbt historisches Juwel in der Maxstraße – und will es nicht behalten

Plus Immer wieder erbt die Stadt Augsburg hohe Vermögenswerte. In der Maximilianstraße ist es ein Haus mit Rokokosaal, das aber hohe Sanierungskosten mit sich bringt.

Von außen reiht sich das Gebäude Maximilianstraße 81 recht unscheinbar in das Gebäudeensemble der Augsburger Prachtmeile ein. Ein Haus mit grüner Fassade und einem kleinen Antiquitätenhändler im Erdgeschoss. Doch wer die Möglichkeit hat, hinter die üblicherweise verschlossenen Eingangstüren zu schauen, kann ein Juwel entdecken, das sich mit manchen historischen Schätzen der Stadt messen könnte. Könnte deshalb, weil das denkmalgeschützte Haus mit einem Rokokosaal und einem Poseidon-Brunnen im Innenhof heruntergekommen ist. Eigentümerin des Gebäudes ist die Stadt, die es wiederum von einer Augsburgerin geerbt hat, die ihr Gebäude in guten Händen wissen wollte. Weil die Stadt selbst nicht das Geld hat, dem Haus wieder zu altem Glanz zu verhelfen, hofft sie nun auf einen Investor.