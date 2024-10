Stadt sperrt Straßen, ohne dass gebaut wird

Die Parkverbotsschilder in der Alpen- und Neidhardtstraße wurden vor mehr als zwei Wochen aufgestellt, doch die dazu gehörigen Bauarbeiter für eine Stadtwerke-Fernwärmeleitung lassen noch auf sich warten. Bei Anwohnern sorgte das auf Facebook bereits für Verwunderung, zuletzt fragte auch Bürgerliche-Mitte-Stadtrat Lars Vollmar im Bauausschuss des Stadtrats nach. „Es ist gerade in einem Viertel mit so hohem Parkdruck ein Problem, wenn Parkplätze frühzeitig ohne Grund wegfallen“, so Vollmar. In der Alpenstraße sind etwa 50 Parkplätze betroffen.

Tiefbauamtsleiter Gunther Höhnberg sagte, die Stadt genehmige eine Sperrung, wenn ihr eine Baustelle von den Stadtwerken oder anderer Seite mit Terminplan angekündigt werde. Die Straßenverkehrsbehörde prüfe aber dann nicht nach, ob auch tatsächlich gebaut werde. Im konkreten Fall konnten die Arbeiten seitens der ausführenden Firma krankheitsbedingt nicht begonnen werden. Inzwischen habe man die Halteverbote auch auf den tatsächlichen Baubeginn am 28. Oktober umdatiert. Bis dahin kann dort wieder geparkt werden. Die Arbeiten werden wohl bis Ende des Jahres dauern.

Zuletzt gab es auch in der Haunstetter Straße Verwirrung um die dortige Fernwärme-Baustelle der Stadtwerke. Die Absperrungen wurden Anfang der Woche beseitigt, obwohl die Arbeiten augenscheinlich schon länger beendet waren. Wie die Stadtwerke erklärten, habe der Beton noch aushärten müssen.