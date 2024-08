Stadt will Notunterkunft für Ukrainer verlegen

Die Stadt möchte die Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge vom ehemaligen „Übernacht“-Hostel in der Karlstraße in ein Gebäude, das derzeit in der Maystraße 5 im Lechhauser Gewerbegebiet errichtet wird, verlagern. Der Umzug könnte frühestens im Herbst stattfinden, sofern es die Flüchtlingszahlen dann zulassen. Mit dem Gebäudewechsel wird es auf eine Reduzierung von 135 auf künftig 85 Plätze hinauslaufen. Zum einen hofft die Stadt grundsätzlich auf weniger Flüchtlinge aus der Ukraine, zum anderen soll die Verlagerung der Notunterkunft Augsburg weniger attraktiv machen - man bemerke, dass verstärkt Geflüchtete aus der Ukraine nach Augsburg kommen, ohne einen Bezug zur Stadt zu haben, vermutlich wegen der guten Innenstadtlage und der überdurchschnittlichen Unterkunftsbedingungen der Notunterkunft in der Karlstraße, so das Sozialreferat. An dieser Stellschraube werde man nun drehen, um eine gleichmäßige Verteilung in der Fläche hinzubekommen.

Seit 2023 dienten die früheren Hostel-Räume in der Karlstraße als Notunterkunft für Ukrainer, nachdem die Stadt vorher eine ehemalige Fabrikhalle auf dem früheren Fujitsu-Areal genutzt hatte. Die Belegung ist inzwischen deutlich zurückgegangen - lebten Ende 2023 noch um die 100 Personen in der Karlstraße, waren es vor einem Monat nur etwa 45. Allerdings, so das Sozialreferat, wisse man noch nicht, wie es weitergehen werde, wenn der Winter wieder kommt. Darum soll in Absprache mit der Regierung von Schwaben die Karlstraße zunächst bis Ende März (mit Weiterverlängerungsoption von sechs Monaten) weiterbetrieben werden, um handlungsfähig zu bleiben, wobei die Stadt auf dem Standpunkt steht, im Regierungsbezirk Schwaben überproportional viele Flüchtlinge zu beherbergen.

Sobald das Gebäude in der Maystraße im Herbst fertig ist, soll es zunächst als dezentrale Unterkunft für Flüchtlinge aus anderen Ländern, die auch ein anderes Verfahren wie die ukrainischen Flüchtlinge durchlaufen, dienen. Sobald absehbar ist, dass die Kapazität von 85 Plätzen ausreicht, ist der Umzug der Ukraine-Notunterkunft nach Lechhausen geplant. Die Karlstraße wird dann als dezentrale Unterkunft genutzt.