Stadt Augsburg will zusätzliche Badestellen in Kanälen schaffen

Bürger werden im kommenden Sommer zusätzlich zu den bisherigen offiziellen Badestellen am Gögginger Luftbad, am Hauptstadtbach im Spickel (Damaschkeplatz), am Proviantbach im Textilviertel und am Lochbach auch am Wertachkanal in Pfersee (Höhe Rosenaustadion) und am Schäfflerbach im Textilviertel baden können. Die Stadt plant an den zwei neuen Stellen einen Pilotversuch, um das bisher sehr restriktive Badeverbot in Augsburger Bächen und Kanälen zu lockern.

