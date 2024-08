Stadtführungen: Zehn Touren, um Augsburg besser kennenzulernen

Nicht nur für Touristen sind Stadtführungen eine gute Möglichkeit, mehr über eine Kommune und ihre Geschichte zu erfahren. Auch für Einheimische ergeben sich bei einer solchen Tour oft interessante und neue Einblicke. Jetzt, im Sommer, haben Stadtrundgänge Hochkonjunktur. Wir haben Tipps für verschiedene Angebote zusammengestellt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Auf den Spuren des Wassers. Seit 2019 ist Augsburg offiziell eine Welterbestätte. Die Unesco hat der Stadt die Auszeichnung für ihr historisches Wassermanagement-System verliehen. Entsprechend gibt es verschiedene Führungen, die sich dieses Themas annehmen - eine davon sogar auf Lateinisch. Maximilian Schön, ein ehemaliger Lateinlehrer, bietet den Rundgang in dieser Sprache an, die für ihn alles andere als tot ist. Die Gruppenführung gibt es ab 150 Euro, es gibt aber auch Termine, die man als Einzelperson oder Familie wahrnehmen kann, Erwachsene zahlen dann 15 Euro, Kinder 10.

Wer sich dem Welterbe nähern möchte, ohne sich dabei auf eine Fremdsprache konzentrieren zu müssen, ist bei der Tourismusgesellschaft Regio Augsburg gut aufgehoben, die verschiedene Touren zum Thema im Programm hat. Eine führt vom Rathausplatz aus entlang der Lechkanäle zum Wasserwerk am Roten Tor. Die Tour „Wassergeschichten“ legt den Fokus eher auf Legenden und Geschichten rund ums Welterbe. Stadtführungen bei der Regio kosten 14 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder. Sie finden jeden Freitag um 14.30 Uhr und samstags um 11.30 Uhr statt, Treffpunkt ist am Rathausplatz.

Die Wassertürme am Roten Tor gehören zum Augsburger Welterbe. Wer mehr darüber erfahren möchte, hat viele Möglichkeiten.

Für Abenteurer: Escape-Rooms sind normalerweise kleine Zimmer, in die eine Gruppe eingesperrt wird - raus kommt sie erst wieder, wenn sie einige Rätsel gelöst hat. Das Unternehmen „Escape City Box“ macht die ganze Stadt zu einem Escape-Room, indem es die Teilnehmer zu Akteuren eines Films werden lässt, die eine Mission erfüllen müssen. Das Ganze funktioniert über eine App und ist für maximal vier Personen geeignet. Alle Missionen finden im Freien statt, man kann tagsüber oder nachts spielen. Für Augsburg stehen zwei Abenteuer zur Verfügung: „Der Speer des Schicksals“ und „Der Mörder mit der Maske“. Die Info-Box mit allen Anleitungen gibt es für 59,90 Euro, die Führungen dauern zwei Stunden.

Für Interaktive: Ähnlich wie der Escape-Room funktionieren auch Rallyes wie die Aux-Stadtrallye. Auch hier laden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine App herunter, danach beginnt eine Art Schnitzeljagd, in deren Rahmen man an verschiedenen Orten Aufgaben lösen muss. Hier allerdings steht nicht allein der Spaß im Vordergrund, für alle, die mitmachen, gibt es auch Preise zu gewinnen - zum Beispiel eine Bildungsreise nach Berlin oder einen Golf-Anfängerkurs. Angeboten wird die Rallye noch bis 3. November, die Teilnahme ist kostenlos.

An Schülerinnen und Schüler richtet sich eine interaktive Rallye zum Thema jüdisches Leben in Augsburg. Wer mitmacht, kann sich entweder in der Gruppe oder alleine auf Spurensuche begeben. Auch hier ist die Voraussetzung, dass man sich eine App aufs Handy lädt. Der Rundgang führt über eine Strecke von rund 1,7 Kilometern und dauert rund 90 Minuten. Auch er ist kostenlos.

Für Nachteulen: Wer abends durch die Straßen der Stadt schlendert, erlebt Augsburg sprichwörtlich in einem anderen Licht - es ist ruhiger, die Architektur bedeutender Bauten kommt durch die Beleuchtung anders zur Geltung. Die Führung „Wenn die Schatten länger werden“ findet noch bis September jeden Samstag um 20 Uhr statt, sie dauert eineinhalb Stunden und bringt den Teilnehmern die Kaisermeile mit Perlach, den drei monumentalen Brunnen, Stadtpalästen und Kirchen näher.

Die Augsburger Fuggerei ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Auch im Augsburger Land hat die Handelsfamilie ihre Spuren hinterlassen.

Für historisch Interessierte: Jakob Fugger und seine Familie spielten einst eine bedeutende Rolle für die Entwicklung und Wahrnehmung der Stadt Augsburg. Die Augsburger Tourismusgesellschaft bietet zu diesem Thema einige Rundgänge an. Auch die Firma Voice Map hat das Thema im Angebot. Wer eine solche Führung bucht, lädt sich die Tour auf sein Handy und hat dann Informationen, Audio und Kartenmaterial auch offline zur Verfügung. Die Audio-Führung zu den verschiedenen Fugger-Sehenswürdigkeiten führt unter anderem zur Fuggerkapelle in St. Anna, zum Welserhaus, zur Moritzkirche und in den Damenhof. Erstaunlich: Die Fuggerei lässt sie aus. Die Tour kostet unter zehn Euro und dauert eineinhalb Stunden.

Für Crime Fans wird in dieser Stadttour Augsburg zum Tatort



Für Detektive: Will man Augsburg zu Fuß besser kennenlernen, aber eine klassische Städtetour ist zu trocken, dann ist der Krimi-Trail in Augsburg vielleicht die Lösung. Wer mitmacht, löst hier den rätselhaften Fall um das Verschwinden eines Kindes. Für zwei bis drei Stunden wird die Augsburger Innenstadt dabei zum Tatort, an dem es Spuren zu entdecken und Rätsel zu lösen gilt. Geeignet ist die Tour Einzepersonen oder Gruppen mit bis zu fünf Teilnehmern. Sie kostet 7,80 Euro pro Person.

Für Hartgesottene. Von Hexen und Dämonen kriegen die meisten in ihrem Alltag wenig mit - wahrscheinlich, weil es sie nicht gibt. Vor einigen Jahrhunderten dachten die Menschen darüber etwas anders, zahlreiche Legenden erzählen von allerlei schaurigen Ereignissen, die sich einst hier zugetragen haben sollen. Wer sich auf die Suche danach begibt, landet unter anderem im Domviertel, wo sie dem Stoinernen Ma begegnen oder von der Totenmesse und dem Martyrium der Heiligen Afra erfahren. Und spukt da am Katzenstadel auch heute noch ein Geist? Die Tour dauert eineinhalb bis zwei Stunden und führt über eine Streke von 2,5 Kilometern. Je nach Gruppengröße variiert der Preis, die günstigste Tour gibt es ab einer bis zehn Personen für 114 Euro.

Nach einem langen Bar-Abend wird kräftig gefeiert.

Für Party-Fans: Nichts ist besser, als sich eine Stadt von denen zeigen zu lassen, die dort wohnen. Genau dieses Prinzip verfolgen die „Nightlife Tours“. Seit März 2024 führen die laut eigenen Angaben „trinkfesten“ Guides Partyliebende in Augsburgs Nachtleben ein. Informationen treten hierbei in den Hintergrund, stattdessen soll vornehmlich jungen Leuten die Bar- und Clubkultur der Stadt nähergebracht werden. In Gruppen von 15 bis 25 Personen geht es durch vier unterschiedliche Bars, immer mit dabei der Welcome-Shot. Start ist jeweils Freitag und Samstag ab 21 Uhr, die Anbieter haben das Konzept in mehreren Städten am Start. Kostenpunkt: 25 Euro.

Für Bierkenner. Wer es etwas gediegener mag, der ist bei „Tavern Tours“ an der richtigen Adresse. In drei Stunden wird man hier in die Augsburger Bierkultur eingeführt. Neben historischen Details - in der Stadt gab es einst zahlreiche Brauereien - und schlüpfrigen Geschichten aus der Maximiliansstraße darf natürlich auch die Verköstigung nicht fehlen. In fünf Bars werden hier regionale Biersorten probiert, extra nicht dabei: das Helle. Wer es nicht alkoholisch mag, kann auf eine Spezi zurückgreifen, immerhin auch eine Augsburger Spezialität, vorausgesetzt, man trinkt das Richtige. Diese Führung dauert drei Stunden und kostet 44 Euro.

Mozarts Cousine, das „Bäsle" führt auf den Spuren ihrer Familie durch die Augsburger Innenstadt.

Für Frauen und Frauenversteher. In der Geschichtsschreibung der Stadt Augsburg manchmal unterrepräsentiert, spielen Frauen in diesen Stadtführungen eine zentrale Rolle. Maria Mozart, genannt „das Bäsle“, stellt in der Mozart-App ihre bewegte Familiengeschichte vor. Dabei führt die Cousine des bekannten Komponisten die Teilnehmer mittels kurzer Videos durch die Innenstadt und zeigt auf, warum Augsburg die deutsche Mozartstadt ist. Auch in der Führung „Berühmte Augsburgerinnen und ihre Lebensgeschichten“ geht es um die Perspektive von Frauen, um unternehmerische Erfolgsgeschichten und tragische Tode in der Donau. Touren aus weiblicher Perspektive gibt es sowohl bei der Regio Augsburg als auch bei Via Augusta.