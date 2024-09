Stadt trennt sich von Theater-Architekten: Stadtrat erbost über das Vorgehen der Stadt

Die Stadt Augsburg hat sich völlig überraschend von ihrem Theaterplaner, dem Atelier Achatz aus München, getrennt. Über die näheren Gründe wird vorerst gerätselt. Die Nachricht der Trennung, über die unsere Redaktion am Wochenende exklusiv berichtete, schlägt hohe Wellen. In sozialen Medien wird die Stadtregierung wegen der Entwicklung bei der Theater-Sanierung und der damit verbundenen Kostensteigerung heftig kritisiert. Auch einzelne Kommunalpolitiker melden sich zu Wort. Stadtrat Peter Hummel (Freie Wähler, kurz FW) setzt zu einem Rundumschlag an. Er prangert die Vorgehensweise der Stadtregierung an. Als Stadtrat fühle er sich bei dieser weitreichenden Entscheidung in keiner Weise mitgenommen.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis