Stadtteilbüchereien bleiben wegen Personalmangels zu

In einigen Augsburger Stadtteilen werden die Öffnungszeiten der Büchereien eingeschränkt. Grund ist die angespannte Personalsituation. Wer wann betroffen ist.

Das Personal in den Augsburger Stadtteilbüchereien reicht nicht mehr aus, um die Öffnungszeiten einzuhalten. Bis in den Juni hinein werden die Einrichtungen deshalb teilweise geschlossen, teilt die Stadt Augsburg mit. Die Stadtteilbücherei Kriegshaber ist von 8. bis 14. Mai geschlossen, die in Göggingen von 15. bis 21. Mai. Die Stadtteilbücherei Haunstetten schließt ebenfalls ganz – von 29. Mai bis 4. Juni.

Lechhausen trifft es von 22. bis 28. Mai, bis auf Weiteres ist hier ab sofort auch dienstags von 10 bis 15 Uhr geschlossen. Die Open-Library ist dienstags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Besucherinnen und Besucher können hier auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten in die Bibliothek, es braucht dazu kein Personal. Durch dieses neue Angebot waren die Öffnungszeiten in Lechhausen erst letzten Herbst auf 50 Stunden die Woche ausgeweitet worden. Nun gibt es erst einmal einen Rückschritt. (AZ)