Stadtwerke kämpfen mit Ausfällen im Augsburger Nahverkehr

Am Montagmorgen standen Schüler am Neuen Ostfriedhof in Lechhausen wieder mal auf dem Bahnsteig und warteten vergebens: Weil ein Bus der Linie 31, der sie in Richtung Hochzoll weiterbringen sollte, nicht fahren konnte, mussten Fahrgäste auf das nächste Fahrzeug warten. Etwa 50 Berufstätige und Schüler hätten sich dann irgendwann zu Fuß aufgemacht und unterwegs noch andere gestrandete Pendler an Haltestellen aufgegabelt, schildert ein Vater unserer Redaktion. Mit den Anschlüssen zwischen Linie 1 und Bussen passe es ohnehin schon nicht, der Montag sei aber ein Tiefpunkt gewesen. Die Stadtwerke bestätigen, dass es aktuell Probleme gibt.

