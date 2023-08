Augsburg

12:00 Uhr

Stadtwerke senken ab Oktober ihre Preise: Das erwartet die Kunden

Plus Beim Gas geht der Preis in der Grundversorgung um 35 Prozent runter, beim Strom um elf Prozent. Was das für Verbraucher faktisch bedeutet.

Von Stefan Krog

Die Augsburger Stadtwerke werden zum 1. Oktober ihre Preise für Strom und Gas in der Grundversorgung senken. Beim Gas läuft es auf eine Senkung um 35 Prozent auf dann 11,31 Cent pro Kilowattstunde hinaus, beim Strom auf eine um elf Prozent auf dann 46,57 Cent pro Kilowattstunde. Damit liegen die Stadtwerke noch immer über dem Preisniveau von vor einem Jahr, der Zenit der Kurve ist aber überschritten. Beim Gas ist die Entlastung besonders deutlich, wobei die Preissteigerung zum November 2022 um 60 Prozent noch deutlicher war. Der Preis wird, da die Energiepreisbremsen des Bundes zum Jahresende auslaufen sollen, künftig wieder entscheidender dafür sein, wie sich die Ausgaben für Energie im Geldbeutel der Verbraucher niederschlagen. Eine Frage sollten sich Stadtwerke-Kunden auf jeden Fall stellen.

Die Stadtwerke gehen in einer Beispielrechnung davon aus, dass ein Augsburger Haushalt beim Gas mit 15.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch ab Oktober rechnerisch 940 Euro weniger pro Jahr bezahlt, wobei diese Rechnung besser aussieht, als sie sich auswirkt. Die staatliche Gaspreisbremse, die den Preis für Verbraucher für 80 Prozent des Jahresverbrauchs aktuell auf zwölf Cent pro Kilowattstunde deckelt, ist nämlich nicht berücksichtigt. Faktisch läuft es damit auf eine deutlich kleinere Ersparnis hinaus. Zudem schwankten die Gaspreise zwischen November 2022 und Oktober 2023 viermal - für ein Verbrauchsjahr läuft es letztlich auf eine Mischkalkulation hinaus.

