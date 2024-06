Augsburg

Augsburger Stadtwerke ziehen Notbremse bei Linie-5-Planung

Die Straßenbahnlinie 5 - hier die Kreuzung Rosenau-/Pferseer Straße - soll künftig in die Rosenaustraße abbiegen, um zum Bahnhofstunnel zu kommen. Bisher war eine andere Streckenführung vorgesehen.

Plus Die seit Jahren im Genehmigungsverfahren steckende Streckenführung durch Rosenau- und Hörbrotstraße landet wohl im Papierkorb. Nun wird eine alte Variante aus der Schublade gezogen.

Von Stefan Krog

Die Stadt und die Stadtwerke legen bei der Straßenbahngleistrasse im Westen des Bahnhofstunnels, auf der künftig die bestehende Linie 6 nach Stadtbergen und die geplante Linie 5 zur Uniklinik fahren sollen, eine Kehrtwende hin: Die bisher favorisierte "geflügelte Variante" wird, nachdem das Genehmigungsverfahren sich schon seit dreieinhalb Jahren zieht und zuletzt eine weitere Hürde aufgetaucht ist, zu den Akten gelegt. Stattdessen wollen Stadt und Stadtwerke eine alte Planung aus der Schublade ziehen, mit der sie hoffen, schneller zum Zug zu kommen als mit der "geflügelten Variante". Die 180-Grad-Wende - es ist nicht das erste Mal, dass die Trasse in den vergangenen zehn Jahren geändert wurde - gaben die Stadtwerke am Donnerstagabend bekannt.

Der Bahnhofstunnel ist eine Sackgasse

Bei dem Vorhaben geht es um einige wenige hundert Meter Gleis, mit denen der Bahnhofstunnel, der ab kommenden Jahr auch für Trams nutzbar sein soll, auf der Westseite erschlossen wird. Ab 2025 werden nur die Linien 2 und 3 aus der Innenstadt kommend in den Tunnel einfahren können, weil sie am Hauptbahnhof enden und die unterirdische Wendeschleife nutzen können. Die bestehende Linie 6 von und nach Pfersee/Stadtbergen muss weiter durch die Pferseer Unterführung fahren, weil es am westlichen Tunnelausgang ab dem Sebastian-Buchegger-Platz keinen Gleisanschluss gibt. Auch die geplante Linie 5 ist auf diesen Anschluss angewiesen. Die Planung des Gleisanschlusses hatte sich mehrmals verzögert, sodass der Tramtunnel - obwohl es auch hier Verzögerungen gab - als Sackgasse starten wird.

