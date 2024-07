Augsburg

vor 16 Min.

Standortprüfung zu Süchtigentreff: St. Johannes bleibt Wunschlösung der Stadt

Plus Lange hat die Stadt Augsburg geprüft, wo der Süchtigentreff künftig unterkommen könnte. Nun ist klar: Es soll weiterhin St. Johannes werden. Wie es nun weitergeht.

Von Max Kramer

Es ist zuletzt wieder ruhiger geworden um die Standortsuche für den Süchtigentreff. Damit dürfte es nun vorbei sein: Nach monatelanger Prüfung und einem Vergleich verschiedener Optionen bleibt die Stadt dabei, dass die Anlaufstelle künftig in St. Johannes unterkommen soll. Dies geht aus einer Aufstellung hervor, die am Mittwoch im Allgemeinen Ausschuss des Stadtrats diskutiert werden soll. Insgesamt wurden demnach 18 Standorte in Betracht gezogen, die Vorschläge kamen auch aus Bürgerversammlungen oder von Privatpersonen. Im Vergleich zu ersten Überlegungen, die im Februar bekannt geworden waren, hat sich am Ergebnis nichts geändert: St. Johannes ist nach wie vor die Wunschlösung.

Dass die Stadt die Drogenszene vom Helmut-Haller-Platz weg verlagern möchte, ist längst klar. Der dort angesiedelte Drogenkontaktladen "beTreff", der Süchtigen Hilfe bietet, stößt an Kapazitätsgrenzen, was sich im Umfeld am Oberhauser Bahnhof spürbar auswirkt. Nur wohin dann? Im Dezember 2023 beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, mögliche Alternativen zu suchen. Die Eignung möglicher Optionen definierte die Stadt nun anhand eines Kriterienkatalogs, der elf Punkte umfasst:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen